La stagione dei Mastini si è chiusa con la super-partita tra genitori e bambini

L’appuntamento classico di fine stagione per il vivaio dei Mastini Varese di hockey su ghiaccio si è trasformato in una enorme festa partecipata dai ragazzi ma anche di tutte le loro famiglie.

Come tradizione infatti, la pista del PalAlbani ha ospitato una super-partita che ha visto opposti i bambini del settore giovanile giallonero e i loro genitori (in gioco, in qualche caso, anche fratelli, sorelle e parenti vari…). Un modo per fare capire in modo pratico a mamme e papà ciò che i ragazzi imparano nel corso della propria stagione agonistica.

L’invito della società ha ricevuto quest’anno una grandissima accoglienza: «Nelle edizioni precedenti avevamo una ventina di genitori al massimo, stavolta la pista era piena zeppa» spiega il presidente giallonero Matteo Torchio, anch’esso sul ghiaccio. Un centinaio i giocatori che hanno infoltito le fila delle due squadre, anche un modo per rispolverare e riutilizzare alcune divise storiche della società giallonera. Cambi molto rapidi, raccontano ridendo i protagonisti, perché se non si è abituati a questo tipo di sforzo – che combina resistenza fisica, equilibrio sui pattini, gestione del bastone e controllo del puck – giocare a hockey è una cosa davvero complicata.

Nota di merito per la linea tutta al femminile schierata dalla formazione dei genitori che alla fina l’ha spuntata nel punteggio per un solo gol di scarto. Dopo di che, tutti nella zona esterna per una grigliata collettiva per salutare la stagione 2018/19 e darsi appuntamento tra un paio di mesi, sempre con il Mastino sul cuore.