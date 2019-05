La varesina Erica Bazzeghini a The Voice of Italy

Alla fine ha scelto Morgan Erica Bazzeghini, varesina, che si è presentata martedi sera, 30 aprile, alle auditions dell’edizione 2019 di The Voice of Italy con un brano di Tom Waits, “Hope I don’t fall in love with you”. Ad accompagnarla, il padre e la sorella minore,

Galleria fotografica Erica Bazzeghini a The Voice of Italy 4 di 14

La giovane artista varesina ora fa parte del #teammogan era contesa tra Morgan, Gigi d’Alessio e Gue Pequeno, tre dei quatro giudici (l’ultima è Elettra Lamborghini) della nuova edizione del talent, quest’anno condotta da Simona Ventura.

La sua esibizione è piaciuta moltissimo a tutti i giudici martedì scorso. I varesini invece l’avevano già apprezzata un anno fa, alla festa di chiusura del glass emotion bridge: era sua la bella voce che si poteva sentire dall’alto, tra le esibizioni di danza acrobatica.