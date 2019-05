La visita di Monsignor Delpini dà il via ai festeggiamenti dell’oratorio

Visita dell’arcivescovo di Milano Monsignor Delpini all’oratorio di Lonate Pozzolo. In occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di attività, ieri, venerdì 3 maggio, Monsignore è arrivato all’oratorio don Antonio Tagliabue per incontrare la comunità pastorale.

Nonostante il tempo e un freddo, la chiesa era gremita di persone in attesa di vedere l’arcivescovo alla sua prima visita pastorale sul nostro territorio. Dopo un breve discorso di ringraziamento di don Gianbattista, la funzione ha avuto inizio.

Al momento dell’omelia monsignor Delpini ha consegnato tre parole ai presenti: avere desideri (e non capricci materiali), essere pellegrini e avere una meta (e non vagabondi) e camminare insieme perchè l’oratorio serva a far capire alle nuove generazioni che la vita non è una fuga ma un pellegrinaggio in cui si cammina insieme e non da soli.

L’arcivescovo prendendo spunto anche dal motto scelto per celebrare il #50esimo (…di generazione in generazione…) ha paragonato le voci di coloro che durante questi cinquant’anni si sono avvicendati in oratorio all’eco della parola di Dio. Al termine della funzione i fedeli hanno accompagnato l’arcivescovo in Oratorio dove ha incontrato i ragazzi dell’iniziazione cristiana nel teatro, gli adolescenti e i giovani nella chiesetta, le autorità civili, militari e i consigli pastorali in sala conferenze e il resto dei fedeli sotto i portici dell’oratorio dove la banda dei Bersaglieri ha dato il benvenuto al monsignore.

Oggi, sabato 4, la festa continua. A causa delle avverse previsione meteorologiche gli eventi avranno luogo all’interno dell’oratorio: a partire dalle 19 ci sarà la serata karaoke al bar dell’oratorio e poi dalle 21 nel salone-teatro ci sarà il concerto dei LigaShow band tributo di Luciano Ligabue. Lo stand gastronomico sarà attivo a partire dalle ore 19.

Domani, domenica 5, l’ultimo giorno di celebrazioni: a partire dalle 14.30 SportInsieme – Giornata dedicata agli sport organizzata da ASD Vulcania e PraticamenteGiovani.

Solamente per questo giorno torneranno a disposizione, dopo 20 anni, i mitici SCUDI, la moneta dell’Oratorio. Ci saranno diverse prove e discipline a disposizione dei partecipanti per guadagnare scudi con i quali potrete acquistare numerosi premi. L’invito è esteso a tutti: bambini, giovani e adulti. Gli scudi sono cumulabili. Tra i premi a disposizione ci saranno: una Smart TV full HD, un Hoverboard e una Mountain Bike Alle 21 concerto del gruppo Babylonish nel salone-teatro dell’oratorio. Per tutto il giorno sarà aperto lo stand gastronomico.