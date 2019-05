Ladri rubano i fondi degli “Gli Amici di Tommy e Cecilia”. Scatta la solidarietà in rete

I soci de “Gli Amici di Tommy e Cecilia Onlus” avevano preparato fiori e torte da vendere per la festa della mamma. Tutto il ricavato sarebbe andato come sempre all’associazione che si occupa in provincia di Varese dell’inclusione sociale dei bambini con disabilità.

Purtroppo il denaro è stato rubato da ladri senza scrupoli durante un furto in appartamento lo scorso weekend a Lisanza, frazione di Sesto Calende. Dopo l’amara scoperta la sorpresa: una vicina di casa, Alessandra, ha attivato una raccolta fondi online per cercare di aiutare e recuperare i soldi perduti.

In meno di un giorno oltre 70 persone hanno donato quasi 2.400 euro per la causa dell’associazione, nata da Federica e Roberto, genitori di Tommy e Cecilia, due bimbi con una malattia rarissima: l’atrofia muscolare spinale con epilessia mioclonica progressiva.

“Sono persone che con quello che fanno e con la loro forza, riescono ancora a darmi sicurezza – spiega Alessandra su GoFundMe – Non è tutto negatività e cattiveria. Le persone buone esistono davvero! Aiutateli a tornare ancora più coraggiosi”. Un appello raccolto da tanti in queste ore che hanno rilanciato la raccolta fondi sui social media.