L’arte e i segreti dell’apicoltore raccontati con gusto ai bambini

Molti bambini hanno paura delle api e del loro pungiglione. Pensando anche a loro il Fai propone un pomeriggio speciale al Monastero di Torba, in compagnia di un apicoltore esperto, per raccontare e far sperimentare ai bambini tutta l’arte di un mestiere antico, basato su un’amicizia millenaria, quella che lega questi insetti e l’uomo.

L’appuntamento è per domenica 2 giugno alle ore 15 al Monastero di Torba. L’apicoltore Riccardo Mancini spiegherà ai bambini come distinguere l’ape regina, chi è il fuco e poi l’ape architetto, la nutrice, la guardiana perché ogni ape ha un ruolo fondamentale all’interno dell’alveare. L’esperto mostrerà ai bambini che cos’è un’arnia e come si ottiene il miele, svelando tutti i segreti del mestiere.

A seguire un’attività-gioco con le educatrici di Archeologistics e, per concludere, un assaggio del miele dagli alveari del Monastero di Torba.

Attività su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Età: 6-10 anni.

Per info costi e prenotazioni: faitorba@fondoambiente.it oppure 0331 820301.