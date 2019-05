L’autista privato oggi è per tutti: non solo un lusso

Fino a qualche anno fa, la possibilità di poter servirsi di un autista privato era un lusso, appannaggio di pochi fortunati. Oggi, però, le cose sono cambiate e noleggiare un conducente è diventato, nell’ottica dei costi, maggiormente accessibile a tutti.

Qual è l’utilità effettiva di poter contare su un autista privato?

Poter noleggiare un conducente ha davvero molti vantaggi. In primo luogo, puoi muoverti in città più agevolmente, evitandoti il faticoso stress in cui puoi imbatterti, nel momento in cui decidi di metterti alla guida.

Inoltre, è soluzione assai pratica, dato che non dovrai prendere i mezzi pubblici, purtroppo frequentemente in ritardo. Gli autisti privati, di converso, sono sempre puntuali. In aggiunta, queste autovetture dispongono di permessi ad hoc, dove si può entrare nelle zone a traffico limitato (ZTL), nelle corsie preferenziali, nei centri storici delle città. Viaggiare in queste auto di lusso anche a fronte di blocchi del traffico diventa fattibile.

Il campo di utilizzo di una vettura a noleggio si allarga anche agli spostamenti turistici. Vedere dal vivo una città in cui non hai ancora messo piede, spostandoti in una macchina guidata da un conducente privato, è tutta un’altra cosa. Se poi si hanno dietro bagagli, valigie e zaini vari, spostarsi dalla stazione ferroviaria al centro o dall’aeroporto all’hotel con un autista privato vuol dire semplificarsi la vita. E di molto, anche.

Prenotato il servizio, l’autista porterà il diretto interessato dove questi riterrà opportuno. A cercare il percorso penserà l´autista privato in persona.

In Lombardia, il servizio NCC va davvero per la maggiore, poiché sono in molti a richiederlo per spostarsi dall´aeroporto di Malpensa, di Linate in centro o nei comuni limitrofi. Stesso discorso vale per l´aeroporto di Orio al Serio direzione Bergamo e hinterland. Anche qui, richiedere un conducente privato diventa sempre più di moda. Su queste tratte e sulle restanti non ci sono costi extra da pagare. Zero spese nascoste in capitolo, perché per i bagagli non si paga nulla. Il prezzo da versare sarà quello deciso dalle controparti nel contratto iniziale.

Anche in un matrimonio, il noleggio di un autista privato può rappresentare una saggia decisione: arrivare all’altare con l’auto dei propri desideri non è di sicuro un servizio dai costi proibitivi. Terminata la cerimonia, gli sposi novelli potranno salire a bordo della vettura a noleggio e raggiungere dapprima la location di proprio gradimento, per effettuare il servizio fotografico. In seguito, potranno dirigersi, sempre a bordo dell’auto di lusso, direttamente al ristorante.

L’essere condotti dovunque da un autista professionista non può essere oramai considerata come una cosa di lusso. Il NCC si conferma, di fatto, un business che attira un numero sempre più elevato di adepti. Organizzare un viaggio, una gita o una semplice uscita diventa conveniente, ma solo se le tratte sono medio-lunghe o per le occasioni speciali. I trasferimenti aeroportuali rientrano in questa categoria, grazie ad aziende leader come http://www.best-airport-transfers.com/.

Altro punto a favore dello scegliere un conducente privato sta nell’elevato livello di flessibilità. I pagamenti, in tal senso, sono pratici come non mai. Basta prenotare online con leggero anticipo e, nell’eventualità, procedere alla disdetta sino a 5 ore prima dell’inizio della collaborazione.

La dinamicità offerta da qualsiasi attività operativa nel campo del NCC raggiunge i massimi livelli, visto che, una volta controllato l’orario dei voli e dei treni, a fronte di ritardi, basterà contattare l’autista di turno, evitando di pagare spese inutili. E, se si avverte l’esigenza di coprire diversi spostamenti nel corso della stessa giornata, diventa fattibile prenotare la stessa vettura e lo stesso autista.

Un conto è noleggiare un conducente privato, un altro è il servizio taxi

Noleggiare un’auto con conducente è uno di quei servizi in costante ascesa, specie nelle grandi città. Tuttavia, in molti, confondendolo con il servizio taxi, sono ancora rimasti dell’idea che sia qualcosa di estremamente elitario. Nulla di più distante dalla realtà.

Questi due servizi differiscono nella maniera più assoluta. Noleggiare un’auto con conducente privato rientra fra i servizi privati. Invece, il taxi, pur non essendo un trasporto di linea, resta un servizio pubblico. Tanto è vero che se, da un lato, le vetture con autisti privati possono sostare soltanto in rimesse dedicate e aree private, dall’altro, il taxi è sempre reperibile in aree di sosta pubbliche, dedicate a questo scopo.

Chiaramente, un taxi si riconosce per via della scritta presente sulla fiancata che per quella sul tettino. La vettura con conducente a noleggio è identificata con la sigla NCC, collocata accanto alla targa. Per ciò che concerne gli altri aspetti, non si riscontrano poi grosse differenze con una classica vettura di lusso.

Altra differenza che intercorre tra il noleggio di un autista privato e un taxi sta nel tipo di contratto, perché nel primo caso, a monte, viene stabilito un importo fisso, variabile in rapporto al tempo impiegato per l’utilizzo pro tempore del mezzo; nel secondo caso, invece, il contratto è di tipo verbale e il passeggero paga alla fine del tragitto, una volta giunto a destinazione.

Storia di un successo tutt’altro che annunciato

Quella del servizio di autisti privati in Italia è una storia di successo, tuttavia partita con un alone di mistero e con un malcelato scetticismo iniziale. Invece, le compagnie NCC sono sempre di più nel nostro Paese, anche perché la domanda sta crescendo di anno in anno.

Non è un servizio elitario, come erroneamente si pensa nell’immaginario collettivo. Tra i punti di forza, un ruolo determinante nel successo delle realtà NCC lo ricoprono di certo il personale, qualificato ai massimi livelli, le tariffe altamente competitive, la massima attenzione alle singole esigenze della clientela, cui si aggiungono l’assenza di difficoltà nel reperire ‘auto dei propri sogni, la riduzione delle perdite di tempo in città, la sicurezza e la tranquillità in fase di spostamento.