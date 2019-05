Le musiche dei cartoni animati per la chiusura della stagione della PGV

Atteso appuntamento di fine stagione per gli appassionati di pattinaggio su ghiaccio: sabato 2 giugno alle 18,10 (ingresso libero), la pista del PalAlbani ospiterà l’esibizione “Cartoons on Ice” organizzata dalla Pattinatori Ghiaccio Varese (PGV) per celebrare la conclusione dell’annata sportiva.

Gli atleti del club presieduto da Luigi Colombara parteciperanno a uno show nel quale saranno portate sul ghiaccio le interpretazioni di alcune delle più famose musiche dei cartoni animati: da Cenerentola ad Aladdin, dalla Sirenetta a Oceania, da La Bella e la Bestia a Madagascar e altri ancora.

Lo spettacolo del PalAlbani è il modo ormai tradizionale che ha la PGV di festeggiare il termine dei corsi ma anche i risultati ottenuti dai propri tesserati nel corso delle gare. Quest’anno sono andate a podio nelle categorie più importanti Alice Coletto, Anais Negrello, Michela Martinoli e Giulia Frigo mentre risultati ottimi sono stati ottenuti anche da Chiara Andreoletti,Giorgia Roschi, Emma Roggeri, Angelica Rizzo, Giulia Elefante ed Ilenia Boschetti.

Nelle altre categorie, podi per Alessia Lattuda, Angelica Naselli, Manuel Coco, Alice Cespa, Margherita Facco, Sofia Del Bene, Yuanita Lanzarotto, Valeria Rizzello e Alice Mazzucchi. Nel circuito “Libertas” invece piazzamenti nella Top Ten per Sofia Nkira, Melissa Gussoni, Rachele Vismara, Thi hoa Campani, Aurora Girimonte, Alice Todeschini, Nicoletta Melograna, Naima Aouididi, Carmen Sommaruga, Aurora Selvagio, Sofia Moroni, e Matilde Invernizzi. Grande successo ha ottenuto il “2°Trofeo Adriana Rizzi”che ha visto gli atleti alla prova nella prima loro gara.

La PGV ha nel frattempo programmato uno stage estivo a Piazzatorre, in Alta Val Brembana, dove le atlete potranno allenarsi anche nel periodo di chiusura della pista del ghiaccio di via Albani. La società varesina, nel frattempo tiene a ringraziare le insegnanti e le allenatrici che compongono lo staff tecnico: Patrizia Mauri, Albarosa Brugnoni, Alice Luccisano , Giulia e Alberto Lana, la coreografa Francesca Caputo e ancora Laura Petronella, Barbara Pozzi, Giulia Soleri, Elena Crespi, Giorgia, Lalla Camilla e Ilaria.