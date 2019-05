Le suggestioni del vetro: a Milano la presentazione delle giornate di studio del Museo Archeologico

Nella prestigiosa cornice della sede di via Festa del Perdono, 7 dell’Università degli Studi di Milano (aula 109), mercoledì 8 maggio 2019 sarà presentata la collana Artigianato, tecniche produttive e organizzazione manifatturiera nell’Alto Medioevo (BraDypUs Editore).

Si tratta di una serie di pubblicazioni che raccolgono gli atti delle annuali giornate di studi organizzate dal Civico Museo Archeologico di Arsago Seprio in collaborazione con musei, università ed istituzioni culturali di tutta Europa, che indagano la produzione artigianale, la diffusione dei manufatti, la circolazione degli oggetti, ma anche delle conoscenze, in epoca tardo-antica e alto medievale. L’attenzione che questi testi hanno suscitato negli anni è la dimostrazione della scientificità con la quale vengono trattati gli argomenti, della qualità dei relatori e dei loro interventi, ma soprattutto della particolarità dei temi analizzati, spiegati tuttavia con un linguaggio comprensibile ad un pubblico molto più ampio di quello della stretta cerchia degli studiosi.

Le curatrici Paola Marina De Marchi e Michelle Beghelli hanno saputo scegliere argomenti di particolare interesse che nel panorama italiano sono stati poco indagati, soprattutto per l’epoca storica presa in considerazione: tessitura, metallurgia e oreficeria, produzione di pettini, lavorazione del cuoio e del vetro.

Il numero presentato l’8 maggio raccoglie gli interventi del convegno tenutosi lo scorso novembre, dal titolo Le suggestioni del vetro. Materie prime, tecniche di produzione, contesti d’uso, circolazione dei manufatti (VI-IX sec.). L’analisi dei componenti e del ciclo produttivo del vetro in epoca romana, tardo-antica e alto medievale, unito ad un’attenta analisi delle fonti materiali e documentarie, ha permesso di comprendere meglio l’evolversi di questa attività artigianale, inserendosi appieno nello spirito di questi convegni che indagano quella “capacità delle mani”, oggi un poco dimenticata. Suggestivi, ma non meno rigorosi, gli interventi dedicati alla produzione di pesi, tessere musive e apparati ornamentali in vetro, che hanno colorato la nostra idea di decorazione scultorea antica e che aprono nuove ricerche.

Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali

Corso di Laurea Magistrale in Archeologia

Via Festa del Perdono 7, Milano – aula 109

MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019 – dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Interverranno le curatrici e l’editore, i professori Marina Castoldi (UNIMI), Sauro Gelichi (UNIVE) e Marco Sannazzaro (UNICAT).