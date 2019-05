Legalità e cultura fiscale, i commercialisti di Busto premiano gli studenti

I Commercialisti di Busto Arsizio premieranno all’ITE Tosi grandi e piccoli che si sono impegnati nell’apprendere la cultura della legalità fiscale.

Si terrà giovedì 16 maggio dalle ore 20.30, nell’Aula Magna dell’Istituto Enrico Tosi di Busto Arsizio, la premiazione e la consegna delle borse di studio del progetto intitolato “I commercialisti…tornano a scuola!”.

L’evento segna la conclusione dell’anno scolastico 2018-19 in cui i professionisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio sono entrati nelle scuole del territorio per coinvolgere gli allievi con percorsi didattici specifici per le diverse fasce d’età.

L’obiettivo del progetto è quello di diffondere fra bambini e ragazzi la cultura della legalità fiscale e stimolare la responsabilità civile e sociale connessa all’esercizio della cittadinanza attiva.

All’evento, che vedrà coinvolti commercialisti, docenti e allievi, verranno presentati i numeri del progetto, premiati i bambini delle scuole primarie partecipanti al concorso di creatività e consegnate le borse di studio dedicate alla formazione dei futuri commercialisti.

Parteciperanno inoltre Paola Castiglioni, presidente ODCEC Busto Arsizio, Commissione Scuola, ODCEC Busto Arsizio, il sindaco di Busto Arsizio e presidente della Provincia di Varese, Emanuele Antonelli.