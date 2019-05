Legnano vuole sfruttare il fattore campo per dare la svolta alla serie playout

Va in scena questa sera – venerdì 17 – la terza partita della serie di finale playout tra l’Axpo Legnano e la Bakery Piacenza. Le due squadre si affrontano dalle 20,30 al PalaBorsani di Castellanza (casse aperte dalle 18) e hanno tutta l’intenzione di sfruttare l’occasione per dare una sterzata, forse definitiva, a questo lungo spareggio che mette in palio una salvezza e una retrocessione.

Gli Knights hanno “strappato il servizio” agli emiliani, vincendo in trasferta Gara2 al supplementare e ora hanno due partite casalinghe da sfruttare addirittura per chiudere la serie, ma ovviamente non sarà un’impresa semplice anche perché nelle prime due puntate il divario tra le sfidanti è apparso minimo. Coach Mazzetti ha a disposizione l’intera rosa, pur con qualche acciacco, mentre sul fronte piacentino il tecnico Di Carlo deve valutare le condizioni di Spera e Pederzini e dovrà decidere se rispolverare Voskuil o dare di nuovo fiducia all’accoppiata Green-Appling tra gli stranieri.

Legnano avrà di nuovo bisogno di una prova importante – come avvenuto in Gara2 – dei propri italiani: scontato il fatto che Piacenza provi a rallentare l’impatto di Raffa e Thomas, quindi i vari Bozzetto, Bortolani, Ferri, Bianchi e Serpilli dovranno confermare il loro apporto, sperando che anche Laganà possa incidere al di là dei problemi fisici. «Serve una vera bolgia, una linea del Piave» ha già invece detto il presidente Marco Tajana chiedendo uno sforzo al pubblico biancorosso che fino a questo momento è sempre stato vicino alla squadra. Un PalaBorsani caldo potrebbe aiutare a fare la differenza in una situazione che, come abbiamo detto, è di grande equilibrio. Comunque vada questa sera (arbitri: Di Toro, Yang Yao e Saraceni), domenica 19 si tornerà a giocare sul parquet degli Knights (ore 18).