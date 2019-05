L’estate besnatese tra sport, musica, cultura e Minipalio

«È riapparsa la donna dagli occhi socchiusi / e dal corpo raccolto, camminando per strada. / Ha guardato dritto tendendo la mano, / nell’immobile strada. Ogni cosa è riemersa»: l’incipit di Estate, di Cesare Pavese, per segnalare il proliferare di eventi che da maggio a settembre animeranno la comunità di Besnate. Diversità delle manifestazioni, da quelle culturali a quelle sportive.

Primo tra tutti gli eventi culturali è la tappa di Terra, arte e radici che prevede l’apertura del Museo della civiltà contadina di via Mylius il 12 maggio e le date di “Teatro nei cortili” per bambini ed adulti (4 e 11 maggio) nate dalla collaborazione con la compagnia teatrale Oplà teatro. Altra protagonista del mese di maggio è la lettura: il 14 e il 21 maggio, in sala civica, ci saranno le premiazioni dei concorsi Biblio Games e del Superlettore organizzati dalla Biblioteca Civica cui hanno aderito bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie di Besnate.

A partire, poi, da maggio le strade besnatesi saranno invase da ciclisti. Il 24 maggio verrà aperta la stagione di gare con la festa del ciclismo, mentre le varie competizioni saranno il 26 maggio – categoria giovanissimi Gruppo Sportivo Prealpino – e quella della categoria esordienti il 2 giugno. Festa prolungata invece quella della Besnatese calcio, con eventi dal 14 al 30 giugno.

Evento più atteso dell’anno il famoso Minipalio, primadonna dell’estate in città: da maggio le strade della città ritorneranno a vestire i colori dei quattro borghi e le squadre si alleneranno in preparazione delle gare che, per una settimana, diventano il fulcro della cittadina. Si inizia Il 22 giugno con la cerimonia medievale di investitura dei consoli. Il 29 giugno, invece, Besnate ritornerà al Medio Evo grazie alla sfilata storica durante la serata di inaugurazione dei giochi, dopodiché, dal 30 giugno al 6 luglio, per una settimana, ci saranno gare e competizioni di tutti i tipi, dal taglio del ceppo, alla corsa con la cariola fino a quella con le botti per le strade della città. L’ultima sera verrà annunciato il borgo vincitore del Minipalio 2019.

Non mancheranno certo musica e cinema a Besnate: il 7 luglio, in piazza Mazzini, ci sarà la rassegna bandistica “Notti d’estate…in musica 2019”, mentre il Cinema Teatro Incontro si trasferirà all’aperto in Piazza Santa Maria del Castello per le date di “Cinema sotto le stelle” (11, 18, 25 luglio e 1 agosto).

Settembre e gli ultimi sprazzi d’estate, con il countdown per la riapertura delle scuole, vedrà la quinta edizione della Festa dello sport, il 15, e la festa dell’uva, il 22.

Tante iniziative per tutti i cittadini e non, dai più grandi ai più piccoli, ad animare Besnate nella stagione famosa per lo svuotamento dei piccoli centri.