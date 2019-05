L’Europa in valle: un incontro del Pd in vista delle elezioni

I circoli del Partito democratico della Valmarchirolo, Valganna, Valceresio, Viggiù e Induno Olona organizzano per domani, sabato 4 maggio, un incontro sul tema “L’Europa in Valle, economia e territorio” in vista delle prossime elezioni europee.

L’incontro, aperto a tutti, si terrà a partire dalle 17.30 presso la Sede Soms di Brenno Useria, ad Arcisate, in via Silvio Pellico 60.

Ospiti della serata saranno Vinicio Peluffo, segretario regionale Pd; Carmine Pacente, candidato Pd al parlamento europeo; Stefano Tosi, ex segretario provinciale e Gioacchino Garofoli, professore di economia politica dell’Università Insubria.

Al termine, chi lo desidera, potrà fermarsi per una cena insieme.

Per la cena occorre la prenotazione al numero 3474309781.