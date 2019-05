L’importanza del 112: lezione in piazza per 500 alunni

Che cos’è il 112? Questa mattina, 500 alunni delle scuole primarie di Olgiate Comasco hanno partecipato a una manifestazione per presentare il numero unico dell’emergenza e urgenza.

Forze dell’ordine, vigili del fuoco e ambulanze del 118 hanno accolto i bambini per far capire l’importanza di questo numero unico europeo con cui chiamare i soccorsi.

Sul piazzale del mercato di Olgiate Comasco, i bambini hanno assistito alle dimostrazioni delle diverse forze: la simulazione di un arresto di un rapinatore da parte dei carabinieri, la simulazione di un blitz per fermare uno spacciatore da parte degli agenti di polizia aiutati da due cani antidroga. E ancora, il soccorso di una persona per un malore da parte del 118 e l’estrazione di un fantoccio da un’auto da parte dei vigili del fuoco. Tutto finalizzato a spiegare l’importanza del numero unico da contattare in caso di emergenze.

La dimostrazione è finita poi in festa con balli e canti che hanno coinvolto i bambini