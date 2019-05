L’importanza della prevenzione: quali sono i disturbi da non sottovalutare

In ogni momento, il nostro corpo svolge un gran numero di funzioni biologiche diverse per consentirci di vivere la nostra quotidianità nei minimi aspetti.

Contemporaneamente, ci invia anche dei segnali, comunicando uno stato di benessere o di malessere e spingendoci ad agire di conseguenza. Pensiamo ad esempio al più semplice e inequivocabile dei sintomi: il dolore. Quando la testa ci fa male, il fastidio non può essere ignorato e ci fa correre subito ai ripari con antidolorifici e riposo.

Tuttavia, esiste un gran numero di disturbi che il fisico non mostra apertamente, lasciando che questi evolvano in vere e proprie patologie e rendendo necessarie cure farmacologiche. Per questo, ad ascoltare il proprio corpo e mantenere uno stile di vita sano, è fondamentale poter fare affidamento su un team di professionisti per prevenire quelle malattie che tendono a rimanere silenti per molto tempo.

Quali sono i disturbi da non sottovalutare

Le motivazioni per cui richiedere un controllo preventivo da parte di un’equipe di medici specialisti sono numerose e diversificate.

Tra i traumi che vengono spesso male interpretati, vanno considerati innanzitutto quelli derivati dall’attività sportiva. Infatti, correndo per pochi chilometri su una caviglia infiammata o scegliendo un paio di scarpe non adeguato, si rischia di creare delle micro lesioni ai muscoli o persino delle fratture ossee. Il dipartimento di ortopedia dello Studio Medico San Matteo vanta una lunga esperienza nel trattamento di sportivi professionisti e amatori. Con un servizio mirato, prima che all’eliminazione dei sintomi, ad evitarne l’insorgenza e la ricomparsa, assistiamo con affidabilità e chiarezza pazienti che hanno riportato danni a ossa e muscoli in seguito a incidenti e cadute di qualsiasi gravità.

L’infarto e altre malattie cardiache legate all’ipertensione sono tra le prime cause di morte del nostro Paese. Contrariamente a quanto si pensa, non bisogna aspettare di vedere insorgere i primi disturbi dell’età per rivolgersi a un cardiologo: nel caso di persone che hanno familiarità con pazienti cardiopatici o che conducono una vita stressante è opportuno svolgere un check up cardiologico con cadenza almeno annuale.

Molto trascurata è anche la salute delle donne, particolarmente per quanto riguarda la loro vita fertile. Mamme e figlie si chiedono spesso quando bisogna cominciare ad andare dal ginecologo: la risposta è che non c’è un momento giusto, ma l’importante è cogliere la prima occasione utile – ad esempio con l’arrivo del menarca – per richiedere una visita.

L’ecografia medica, infatti, può rivelare la presenza di patologie dell’apparato riproduttivo come il comune ovaio policistico che, se prevenuto e curato in tempo, non intaccherà la normalità sessuale e riproduttiva della paziente.

Non di rado le giovanissime che si sottopongono a una visita ginecologica sono state indirizzate da un dermatologo, al quale si sono rivolte per rimediare a inestetismi cutanei: l’acne è tra i segnali dell’organismo più spesso ignorati, nonostante rischi di lasciare segni quasi permanenti sulla pelle e sia sintomo di una dieta scorretta o uno squilibrio ormonale,

Perché prevenire è un risparmio

Generalmente i pazienti esitano a richiedere una consulenza preventiva e rinunciano a prendersi cura della propria salute per mancanza di tempo o perché impossibilitati a raggiungere l’ambulatorio medico.

L’offerta di Studio San Matteo si rivolge proprio a chi ha a cuore il proprio benessere ma ha bisogno di una prevenzione efficace e flessibile. Grazie al servizio di visite private tutto questo è possibile: è sufficiente concordare la data e l’orario in cui ricevere la visita, comunicando la motivazione della propria richiesta, per essere raggiunti da un medico specializzato direttamente presso la propria abitazione o sul luogo di lavoro.