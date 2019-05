I Lions per la prevenzione dell’ambliopia: campagna di screening nelle scuole d’infanzia

A Varese parte mercoledì 15 maggio e durerà un mese la Campagna di Prevenzione dell’Ambliopia (occhio pigro) promossa dai Lions Clubs International all’interno del progetto di portata internazionale Sight for Kids (www.sightforkids.it).

I Lions Club della città di Varese quest’anno hanno accolto la sfida di visitare il numero maggiore di bambini nella fascia di età dei 4 anni, con la preziosa collaborazione delle Scuole d’Infanzia, di FISM Varese e con il Patrocinio del Comune di Varese.

L’obiettivo è di individuare, attraverso uno specifico screening effettuato da personale qualificato e rivolto ai bambini delle classi mezzane, i difetti ascrivibili alla patologia detta “occhio pigro”. Nell’eventualità di esito positivo, saranno fornite alle famiglie indicazioni per un approfondimento diagnostico medico-oculistico, dando così la possibilità di intervenire prima dell’accesso alla scuola primaria.

L’ambliopia è una patologia oculare tipica dell’età infantile che comporta un deficit monolaterale o bilaterale dell’acuità visiva non correggibile con ausili ottici quali gli occhiali e che può diventare irreversibile se non trattata entro i 7-8 anni di vita. Circa il 3% dei bambini ne è affetto.

Le visite si effettueranno presso le scuole d’infanzia durante gli orari didattici e sono totalmente gratuite. I genitori avranno la possibilità di aderire all’iniziativa attraverso i canali di comunicazione scolastici e il materiale informativo sarà trasmesso direttamente dalle stesse Scuole d’Infanzia.

I Soci delegati dei Lions Club di Varese – II Circoscrizione Zona A (Varese Città Giardino, Varese Host, Varese Europa, Varese Europae Civitas, Varese Insubria, Varese Prealpi, Varese Sette Laghi, Varese Varisium, Club Satellite Varese Palazzo Estense del L.C. Varese Città Giardino) presiederanno agli screening per assistere ed aiutare nelle operazioni.

Quest’anno sarà inoltre a disposizione un opuscolo informativo con fumetti e veste grafica d’autore in distribuzione presso le scuole al fine di sensibilizzare e diffondere la cultura della salute visiva in età infantile.



Sight for Kids è un programma di servizio che si inserisce a pieno titolo nello straordinario impegno messo in campo dai Lions Club di tutto il mondo nella lotta alla cecità ed è anche uno dei temi promossi dalla Lions Clubs International Foundation (LCIF).