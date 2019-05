Lipu presenta “I ragazzi che hanno scelto la natura” in un film

Venerdì 31 maggio alle ore 21.00, presso la Sala Filmstudio90 di Varese, verrà proiettato il documentario prodotto dalla Lipu “I ragazzi che hanno scelto la natura”: un video di 30 minuti sul Life Choose Nature (abbreviato Choona), progetto di volontariato ambientale che, finanziato dal programma Life dell’Unione Europea e sostenuto da Fondazione Cariplo, ha coinvolto per quasi due anni oltre 300 ragazzi tra i 18 e 30 anni, divisi in 22 gruppi e distribuiti in 11 regioni italiane. Tante le attività svolte, dalla promozione della cultura ecologica presso le comunità locali, alla protezione e monitoraggio di alcune delle specie più importanti per la biodiversità del nostro Paese, come la Cicogna, l’Aquila reale, il Fratino, il Lanario, il Grillaio, l’Albanella minore. Attività ad alto valore conservazionistico, apprese grazie a un programma di formazione e all’affiancamento di esperti.

Durante la serata saranno presenti alcuni dei ragazzi del Life Choose Nature, per portare direttamente le loro testimonianze. Sarà inoltre presente il coordinatore del progetto Massimo Soldarini, Responsabile progetti e volontariato della Lipu. Inoltre verranno proiettati i documentari “Zone umide, ambienti da proteggere”, filmato di 4 minuti che parla di queste zone complesse, e “Species per aquam, la biodiversità tra valle del Ticino e Alpi”, entrambi del regista Marco Tessaro.