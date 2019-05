Lo Yaka conquista lo “scudetto” regionale di Serie C

Lo Yaka chiude la stagione con il botto, mettendo la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria. Battendo in finale la Radici TvCazzago, i malnatesi completano una collana formata da 26 vittorie di fila.

Vittoria 3-1 in finale per lo Yaka contro Cazzago. Un solo passaggio a vuoto, nel secondo set, in una sfida nella quale i ragazzi di coach Dell’Ernia hanno dimostrato il proprio valore assoluto.

Top scorer della partita con 19 punti e Mvp della finale è stato Emanuele Daverio.

Coach Dell’Ernia commenta con grande orgoglio l’ultima vittoria: «I nostri ragazzi terribili e giovani hanno mostrato una maturità e una tecnica da veterani. Onore sicuramente agli avversari che non si sono mai arresi e hanno mostrato capacità tecniche di spessore».

Soddisfazione enorme anche per il presidente Carlo Faverio: «Semplicemente, ancora una volta, è stato confermato che la forza del gruppo, la tecnica e la qualità dei giocatori hanno prevalso su un caparbio avversario».