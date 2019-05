L’Ordine dei consulenti del lavoro di Varese festeggia i 40 anni

La prima assemblea del 2019 dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Varese, riunita a Ville Ponti, ha celebrato i 40 anni della legge 12 del 1979 che istituì la categoria, protagonista di un percorso di continua crescita per ruolo, fiducia e professionalità nel mondo dell’economia.

L’ultima competenza riconosciuta per legge al consulente del lavoro lo scorso gennaio, riguarda il diritto fallimentare e in particolare il ruolo di curatore, commissario giudiziale e liquidatore. Perché sempre di più la figura del consulente del lavoro supera e persino prescinde dalla gestione di contratti, buste paga, bilanci e previdenza per andare ad abbracciare una serie di campi strategici per aziende e dipendenti in riferimento ad esempio alla sicurezza, al welfare aziendale e alla conciliazione fino a fornire consulenze in materia di politiche attive e mediazione.

Nel corso dell’assemblea sono stati premiati tutti i presidenti varesini dell’Ordine che hanno guidato la categoria nei suoi primi 40 anni (oltre alla storica segretaria dei Cdl). «Un modo per celebrare un passato solido di cui siamo orgogliosi, ma sempre proiettati verso il futuro», ha commentato l’attuale presidente della categoria, Vera Lucia Stigliano, accennando ad esempio alla nuova sede dei Cdl di Varese, pronti a traslocare a inizio 2020 in una nuova struttura, in via Dante, più ampia e accogliente. «Perché vogliamo stimolare la creatività e la crescita della categoria, con una sede che sia sempre aperta agli iscritti, dove incontrarsi confrontarsi e anche lavorare insieme, grazie a uno spazio di coworking “in cui fare rete e sviluppare idee e competenze orientate a migliorare il mondo del lavoro», spiega la presidente Stigliano.

Un assaggio di come sia possibile declinare in modo anche originale questa mission, è in programma per il Festival del lavoro, l’appuntamento nazionale della categoria che si celebra dal 20 al 22 giugno a Milano. In quell’occasione l’Ordine dei Consulenti di Varese proporrà speciali sessioni volte a promuovere il benessere nel mondo del lavoro.

Il momento formativo dell’assemblea di ieri a Ville Ponti, è stato dedicato ad “Abusivismo e legalità”, affidato alla relazione dell’avvocato Luca De Compadri, consigliere nazionale della categoria.

Di seguito i nomi dei presidenti varesini di categoria premiati e ricordati durante l’assemblea: Guido Paganini 1965-1966, Hilde Borloni 1966-1974, Gino Malnati 1974-1977, Enzo Sparaciari 1977-1981, Fernando Fasolo 1981-1983, Giovanni Buratti 1983-1989, Alfonso Carollo 1989-1992, Antonino Iannello 1992-1998, Franca Dacomo 1998-1999, Antonio Marabiso 2000-2004, Gilberto Bezzegato 2004-2008, Vera Lucia Stigliano 2010 ad oggi.