Luino, da luglio ambulanza fissa al mercato del mercoledì

Anche quest’estate la Croce Rossa di Luino ha in programma il potenziamento di alcuni servizi “chiave” per la popolazione, legati alle attività in ambulanza e al primo soccorso.

Nei mesi di luglio ed agosto sarà infatti presente un’ambulanza durante il mercato del mercoledì a Luino (nella foto).

«Sempre nei mesi di luglio ed agosto presidieremo tutta la Valle Veddasca e la zona di Maccagno con un’ambulanza nelle giornate della domenica, posizionata come “colonnina” al parco Giona – dicono dal comtato locale in un post su facebook.

Da giugno ad agosto per tutti i venerdì e sabato sera saremo a Lavena Ponte Tresa con un’ambulanza che garantirà maggiore rapidità negli interventi nella zona del Piambello».

«Inoltre abbiamo potenziato la disponibilità nel prestare assistenza alle manifestazioni sportive e turistiche, dando una concreta risposta alle tante richieste di associazioni ed enti sul territorio. Solo con un buon lavoro di squadra è stato possibile definire per i mesi estivi una concreta presenza sul territorio in specifici contesti dove ci sarà maggiore presenza di persone. Turisti, luinesi e abitanti dei comuni delle nostre valli, potranno, anche grazie ai comuni coinvolti, vivere un territorio più sicuro e protetto», fanno sapere i volontari.