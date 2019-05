Il lungo silenzio di Antonelli di fronte al terremoto giudiziario: “Sono demotivato”

Il terremoto giudiziario lo ha circondato, colpendo i vertici di Accam a Busto (Laura Bordonaro), di Prealpi Servizi (Pedroni) e di Alfa a Varese ( ma anche un consigliere comunale al quale aveva dato la delega alle partecipate come Carmine Gorrasi.

Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio e presidente della Provincia, continua a scegliere la via del “no comment” e usa una sola parola per descrivere il suo momento attuale: “Sono demotivato” – ha detto a margine della presentazione del nuovo mercato di Sacconago dove si è anche fatto fotografare con un peperoncino in mano, a mò di amuleto portafortuna.

Non dice nulla di più, vuole capire cosa succederà nei prossimi giorni anche sul fronte giudiziario, prima di parlare con la stampa, ma il tempo passa e il suo silenzio si fa sempre più cupo, come se non sapesse bene quale sia la reazione giusta da avere in questo momento.

La volontà della Lega di ridiscutere il bilanciamento della coalizione, la difficoltà a mantenere i rapporti con il partito di Forza Italia, uscito a pezzi dall’indagine ad ogni suo livello, il rischio di fare un passo falso e di aver perso un contrappeso nei confronti dell’alleato leghista. Tutti dubbi e domande che circolano nella testa del sindaco-presidente che si trova a anche a gestire il comune più popoloso della provincia e l’intero ambito territoriale provinciale in un momento tra i più difficili dopo tangentopoli.