A Malgesso si riparte di slancio: già nominati giunta e consiglieri dell’Unione

Archiviato il risultato, più che soddisfacente, elettorale, per il sindaco riconfermato Giuseppe Iocca è già tempo di lavorare per il Comune di Malgesso: « Settimana prossima partono i cantieri per l’asfaltatura delle vie Garibaldi, Roncaglia e di viale Industrie, dopo si continuerà con la realizzazione del marciapiedi su via Varese tra la chiesa e il ponte sulla ferrovia».

Soddisfatto del plauso ottenuto dai suoi cittadini che lo hanno premiato con 100 voti in più rispetto alla passata tornata, Iocca ha già nominato la sua squadra: « Vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici è Luigi Franzetti che può offrire tantissimo in termini di tempo e di esperienza. All’edilizia privata e urbanistica va Manuel Franzetti, geometra con una lunga attività in campo edilizio per cui la sua competenza è fondamentale nella fase della revisione del PGT che andremo ad affrontare. Il bilancio e l’istruzione restano in capo a me sia perchè sono due temi delicati e molto sentiti dalla comunità sia per l’importanza della gestione dei fondi anche a livello di Unione».

La squadra si completa con la nomina di Manuel Franzetti, Agostino Ruspini e Isabella Mandracchia che affiancheranno lo stesso sindaco nel Consiglio dell’Unione.

Il primo consiglio comunale si terrà martedì 11 giugno con inizio alle ore 21: « Abbiamo un calendario pieno di impegni. Dobbiamo anche ricevere i 50.000 euro legati al decreto crescita, destinati alla realizzazione di un altro marciapiede in via Besozzo, come da impegni presi in campagna elettorale. Il sostegno che abbiamo ricevuto dalla nostra comunità ci ha galvanizzato e ora siamo pronti a fare la nostra parte».