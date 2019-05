In manette per amore, vìola l’obbligo di dimora per vedere il fidanzato (pregiudicato)

Lui agli arresti domiciliari, lei con l’obbligo di dimora nel comune di Gavirate. Si sa che, spesso, ciò che la giustizia divide, l’amore riunice e così la donna, una 37enne, ha deciso di violare la misura cautelare alla quale era sottoposta per andare dal suo fidanzato, costretto ai domiciliari per altri motivi.

Ad interrompere questo idillio ci hanno pensato gli agenti del Commissariato di Gallarate che – giunti a casa dell’uomo per verificare se stesse rispettando la misura degli arresti domiciliari – hanno notato qualcosa di strano. In breve tempo hanno scoperto che nel cassettone del letto era nascosta una donna e cioè la 37enne di Gavirate.

La gaviratese, che era anche ricercata per la notifica di alcuni atti giudiziari, è stata arrestata per violazione degli obblighi alla quale era sottoposta e per aver violato anche l’obbligo di non frequentare pregiudicati. Questa mattina si è svolto il processo con rito direttissimo e la convalida dell’arresto.