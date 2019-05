Da Matera al Nord della Francia, un’estate di corsa per la Fanfara dei bersaglieri

Un’estate di corsa e suonando, anche quest’anno. La Fanfara dei bersaglieri Tramonti-Crosta da Lonate Pozzolo si prepara alla stagione estiva, che sarà ricca di appuntamenti in Italia ma anche all’estero.

«Il 18-19 maggio saremo a Matera, al raduno nazionale bersaglieri» spiega Gianclaudio Ruggeri, presidente del sodalizio lonatese, che oggi comprende 48 musicisti, rigorosamente in divisa e con cappello piumato (viene fornito anche ai ragazzi che si “arruolano” attraverso la scuola musicale).

Ma è solo l’inizio: la fanfara si esibirà poi a Saint Quentin, all’interno del tattoo (esibizioni di bande militari) in programma dal 6 all’8 giugno nella cittadina del Nord della Francia. “Per la prima volta sulla piazza del Palais des Sports potrete apprezzare una celebre formazione di Bersaglieri Italiani”, recita il sito del tatoo. “Questo corpo dell’Esercito italiano, creato nel 1836, è uno dei migliori della Penisola. Con i suoi 43 musicisti, ci hanno portato dentro a questa tradizione italiana”. Durante il festival di musica militare, insieme ai bersaglieri si esibiranno anche la K & G, formazione di 70 elementi da Leiden nei Paesi Bassi, e la Fanfara presidenziale del Kazakistan, e ancora la fanfara della Brigade de Sapeurs Pompiers di Parigi (nella capitale francese, i pompieri sono militari dell’Esercito), la Buhos Marching Band dal Messico, la transalpina La Vaillante Show and MarchingBand.

E dopo la spedizione in Francia si proseguirà «a Seriate per il raduno provinciale bersaglieri» e poi ancora «vicino a Düsseldorf a luglio», a Iserlohn. Prima, anche un appuntamento vicino a casa, per l’esibizione ad Arona per il 2 giugno.

Sul finire dell’estate, sabato 7 settembre saranno nella vicina Inveruno per un concerto e poi ancora “in casa” domenica 8 settembre a Busto Arsizio, per una esibizione nell’ambito del Campionato Mondiale HandBike.