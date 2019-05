Essere medici in Africa, un incontro all’università

Il primo dei tre gli eventi previsto per festeggiare vent’anni di APA, ONLUS italiana, l’associazione che si occupa di progetti medico-odontoiatrici nei paesi a basso reddito e in particolare l’Africa, si apre venerdì 10 maggio ore 15 con l’incontro tra gli studenti e i volontari del comparto medico e dentale in Aula Magna in via Ravasi 2.

Ad aprire l’incontro sarà proprio il magnifico rettore dell’Università del’Insubria Angelo Tagliabue che farà gli onori di casa.

L’Africa è diventata proprio in questi ultimi vent’anni una realtà a chilometro zero e a volte una emergenza sanitaria con cui relazionarsi quotidianamente anche in Italia. A spiegarlo più dettagliatamente sarà Don Dante Carraro che oltre ad essere prete-missionario è anche medico e direttore di Medici con l’Africa CUAMM, importante Ong che si occupa di cooperazione sanitaria internazionale da 70 anni, attualmente presente in otto Paesi dell’Africa con 24 ospedali, tre scuole infermieri, e partner dell’iniziativa con il gruppo di sostegno di Varese.

Seguiranno le testimonianze dei volontari dell’APA, le dottoresse Anna Micalizzi e Lorena Cumia odontoiatri varesini, che illustreranno la preziosità dei rapporti molto stretti, tra studenti di medicina, igiene dentale e odontoiatria, con il volontariato sanitario del loro viaggio- conoscenza in Tanzania a Tosamaganga e Mikumi. A seguire la dottoressa Irene Biotti e il dottor Giuseppe Giordano, igienisti dell’Insubria che porteranno il loro contributo di volontari APA e della loro recente missione africana.

Poi la dottoressa Silvia Tenconi del direttivo CUAMM- Varese racconterà la propria esperienza di chirurgo volontario negli ospedali africani. Infine Eleonora Crippa e Simone Lodi Rizzini studenti dell’Università della Bicocca di Milano, uno di Medicina e l’altra di Odontoiatria illustreranno il loro progetto di training della Comunità Europea in partenza come studenti volontari APA per l’Ospedale di Mikumi e Tosamaganga. Durante l’incontro verranno proiettati due brevi filmati per illustrare il lavoro svolto. A moderare l’incontro sarà lo stesso presidente APA-Onlus dottor Dino Azzalin varesino e già past-president CUAMM- Varese e co- fondatore nel 1999 di Apa- Onlus.

Ingresso libero fino a esaurimento posti con offerta (obbligatoria)

Gli eventi proseguiranno il 21 maggio alle ore 21 con il concerto della “PFM (ormai sold out) che canta De André – Anniversary”, ma che, unica serata in Italia del Tour, dove la PFM suonerà in una serata dedicata alla solidarietà, grazie anche all’amicizia di lunga data di Flavio Premoli componente varesino della PFM con Dino Azzalin. Il 25 maggio alle ore 17.30 l’incontro del Direttivo di APA con il sindaco di Varese Davide Galimberti e la cittadinanza nella sede di Varesevive, l’incursione etnico musicale dei Fujenti e Migranti, e a concludere il concerto di musica classica e canto con il trio Moiraghi (Marta Moraru (Soprano)– con Aliona Sulkanu e Andrea Moiraghi (pianoforte).