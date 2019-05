Meteo “funesto”, salta la fiaccolata benefica al Sacro Monte

E’ stata rimandata a data da destinarsi la fiaccolata al sacro Monte inizialmente prevista per sabato 4 maggio.

Per motivi metereologici – è forte il rischio di temporali e di vento ad alta velocità – la fiaccolata benefica finalizzata alla raccolta fondi per sanare le ferite provocate dai devastanti incendi scoppiati dal 2018 ad oggi sul Campo dei Fiori è stata rimandata, a una data che non è ancora stata definita.

L’evento era stato organizzato dal Rotary Club Varese – Verbano e dai Rotaract Club del Distretto 2042 con il patrocinio del Comune di Varese, della Provincia di Varese, del Comune di Luvinate e del Parco regionale del Campo dei Fiori.