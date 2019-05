Migliaia di presenze nel weekend per il Varese Beer Festival

Tre giorni di grandi birre artigianali per un pubblico molto numeroso: il Varese Beer Festival andato in scena nell’area feste della Schiranna nel fine settimana del 24-26 maggio ha riscosso un notevole successo dal punto di vista delle presenze – stimate in tutto 5mila persone in tre giorni – e permesso di degustare circa cento diverse birre proposte dai dodici stand presenti.

Una varietà notevole (è la manifestazione più grande in provincia tra quelle di questo genere) che spaziava dalle più tradizionali pils, stout e bock a stili meno conosciuti (al grande pubblico) quali schwarz, california common, double IPA fino alle curiose e più “complicate” birre acide (sour), aromatizzate alla frutta oppure affinate in botte.

Il pubblico ha dimostrato di gradire, affollando l’area del VBF nei tre giorni in cui la kermesse è rimasta aperta, anche grazie a un meteo più clemente del previsto (soprattutto nelle giornate di venerdì e domenica). A curare l’organizzazione la cooperativa MondoVisione (che ha già grande esperienza con questi festival grazie al Brianza Beer Festival), supportata anche dal blog specializzato “Malto Gradimento” che fa parte della blogosfera di VareseNews.