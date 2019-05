Musica, design e letteratura: c’è tutto nella settimana del Circolo Gagarin

Ultime settimane di Circolo Gagarin prima della pausa estiva: ci aspetta un week-end intenso che inizia con Materia Oscura, la serata pensata per l’universo musicale “heavy”, coi live di MMMD Mohammad [Grecia] + Domiziano Maselli. Si continua sabato con BACLÁ – visual & music fest in compagnia di Gaspare Pellegatta. Domenica si conclude la nostra rassegna letteraria Sperimentalet con la presentazione del romanzo a fumetti Lamiere, di Deninotti, Fontana, Ruvidotti.

Ecco il programma completo

Venerdì 17 maggio 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

Materia Oscura presenta MMMD – mohammad [Grecia] + Domiziano Maselli

Materia Oscura: un contenitore per l’universo musicale “heavy” declinato nelle sue più svariate forme. Secondo appuntamento: dalla Grecia il suono profondissimo, tellurico e misterioso del duo MMMD, per una performance live simile ad un’oscura liturgia fatta di droni a bassissima frequenza ottenuti con strumenti a corda autocostruiti. In apertura Domiziano Maselli col suo mix di elettronica, neoclassica, distorsioni beat minimali e suoni etnici. Maggiori info qui.

Sabato 18 maggio 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, festival dalle 22

BACLÁ: visual & art fest

Un format itinerante, un festival vero e proprio, che unisce musica e visual design, combinandoli in una performance live immersiva. Ad esibirsi Gaspare Pellegattacol suo mix di downtempo, bossanova, hip-hop. In più, il live di un artista a sorpresa selezionato da iLiveMusic. Maggiori info qui.

Domenica 19 maggio 2019 – Presentazione libro dalle 21

Presentazione libro Lamiere, di Deninotti, Fontana e Ruvidotti

Giorgio Fontana torna al Circolo Gagarin dopo due anni in compagnia di Danilo Deninotti e Lucio Ruvidotti con un romanzo a fumetti ambientato a Deep Sea: un luogo dalla povertà estrema al di sotto della dignità umana, emarginato dal quartiere circostante e sottoposto a incendi e sfratti, ma con un fortissimo spirito di resistenza locale. Maggiori info qui.