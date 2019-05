“Nel blu dipinto di blu”, una serata sul futuro dell’Europa

Venerdì 10 maggio alle 21 il circolo PD di Jerago con Orago, nel contesto della rassegna di eventi “Nel blu dipinto di blu”, organizza una serata dedicata al futuro dell’Europa.

«In vista dell’appuntamento delle elezioni del 26 Maggio parleremo della proposta del Partito Democratico per una nuova Europa più giusta, democratica e più forte dei populismi» dicono Matilde Ceron e Massimo Barone, rispettivamente consigliera e segretario PD di Jerago con Orago.

«Saranno con noi la candidata PD al Parlamento europeo Angelica Radicchi, il coordinatore area internazionale ed europea CGIL nazionale Fausto Durate e Francesco Calò, responsabile economia e sviluppo della segreteria provinciale del Partito Democratico. Alla luce della delicata situazione nazionale e locale, abbiamo voluto dedicare la serata a una delle sfide chiave per il futuro dell’Italia e del continente: le politiche per il lavoro per costruire una nuova Europa sociale».