Nell’agenda istituzionale del ministro compare l’appuntamento elettorale

Nell’agenda istituzionale del Ministro c’è anche un suo impegno elettorale a sostegno del suo partito di riferimento, la Lega.

Succede a Marco Bussetti, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che oggi, venerdì 10 maggio, è impegnato nel Comasco.

Una fitta serie di appuntamenti istituzionali che finiscono, però, con la presenza alla presentazione della lista civica del candidato leghista nel comune di Abavilla. Presenza enfaticamente rilanciata dalla lista civica sulla sua pagina Facebook.

La comunicazione è giunta ai giornali attraverso l’ufficio stampa istituzionale, quello del Ministero, rilanciata dall’ufficio regionale lombardo.

Subject: Agenda Ministro Marco Bussetti, Cantù – Mariano Comense – Canzo – Erba – Albavilla (CO), venerdì 10 maggio

Agenda del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Marco Bussetti

Cantù – Mariano Comense – Canzo – Erba – Albavilla (CO)

Venerdì 10 maggio 2019

Gentili colleghi, vi inviamo l’agenda della visita del Ministro Marco Bussetti nella Provincia di Como, domani, venerdì 10 maggio.

· Alle ore 9.30, a Cantù, il Ministro visiterà il Campus di ENAIP, in Via XI Febbraio 8.

· Alle ore 10.30, sempre a Cantù, visiterà il Liceo Artistico Statale “Fausto Melotti”, in Via Filippo Andina 8.

· Alle ore 12.00, il Ministro sarà a Mariano Comense, per visitare l’IIS “Jean Monnet”, in Via Santa Caterina da Siena 3.

· Alle ore 15.00 sarà a Canzo, per un incontro pubblico a sostegno del candidato Sindaco Paolo Creatini.

· Alle ore 16.30, a Erba, il Ministro Bussetti interverrà a un incontro pubblico con i Dirigenti Scolastici, presso la Sala del Consiglio del Comune, in Piazza Prepositurale 1.

· Alle ore 21.00, ad Albavilla, interverrà alla presentazione della Lista Civica L.M. Gaffuri, presso la Sala civica in Via Don Felice Ballabio 27.

