Numero unico dell’emergenza: nel 2018 giunte quasi 400.000 chiamate

126.183 chiamate nel 2018, una media di 345 chiamate al giorno con un tempo di attesa di 3,7 secondi.

Sono i numeri del 112 di Varese, la centrale di soccorso che serve cinque province ( da Varese a Como, Monza, Lecco e Bergamo).

È la seconda centrale per operatività in Lombardia dopo a Milano che lo scorso anno è stata contattata 151.533 volte ( tempi di attesa di 4,2 secondi) mentre a Brescia sono giunte 111.201 telefonate con un tempo medio di attesa di 3 secondi.

A nove anni dalla sua attivazione ( venne istituito nel giugno del 2010 proprio a Varese) il servizio del 112 è apprezzato soprattutto per la funzione di filtro: lo scorso anno Varese ha inoltrato il 52,5 delle chiamate ( contro il 50% di Milano e il 49,4% di Brescia).

La maggior parte delle chiamate arrivate alla centrale di Varese sono state smistate al 118 per il soccorso sanitario ( 47,51%) e ai carabinieri (36,59%). Seguono la polizia dell’8,55% e dei vigili del fuoco (7,34%).

Per ribadire l’importanza del Numero unico dell’emergenza, lunedì 6 maggio, in pazza Città di Lombardia si terrà un evento speciale: 150 ragazzi delle superiori, tutti con indossata una maglietta rossa con il logo del Numero Unico dell’Emergenza 112, comporranno con i loro corpi il numero 112. Intorno a loro, in una sorta di cornice, ci saranno i mezzi e gli uomini di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso sanitario, ovvero le Amministrazioni di secondo livello cui l’112 fa riferimento.

La “composizione” verrà ripresa con l’utilizzo dei droni in modo da realizzare uno spot sul Numero Unico che sarà inviato al Ministero dell’Interno per essere valutato come possibile spot nazionale del Numero Unico dell’Emergenza.

Alle riprese sarà dedicata l’intera mattinata, a iniziare dalle ore 8.00. Verso le ore 10.00 sono previsti i saluti e i ringraziamenti ai partecipanti da parte del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’Assessore al Welfare Giulio Gallera.