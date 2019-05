Nuova partenza e nuovi percorsi per la Maratonina del Rugareto

Nuova partenza per la Maratonina del Rugareto. La gara, giunta alla decima edizione, è in programma domenica 19 maggio e lo start sarà dato al Campo Sportivo di via Papa Giovanni XXIII 56 a Cislago.

Il punto di partenza si trova a ridosso della Strada Provinciale 23 Varesina (via Cesare Battisti). È facilmente raggiungibile per chi arriva da Saronno, Tradate, Busto e si trova a 3km dall’uscita Cislago della Pedemontana. Sono disponibili 4 parcheggi per le auto nel raggio di circa 700 metri e saranno a disposizione docce per atlete e atleti al termine della gara.

La quota d’iscrizione è di 3 euro e sarà possibile iscriversi singolarmente presso il campo sportivo il giorno della corsa, dalle 7.45 alle ore 8.45. L’iscrizione di gruppi (minimo 15 partecipanti) è possibile sino alle ore 12.00 di sabato 18 maggio. Eventuali aggiunte possono essere gestite fino alle ore 17 di sabato 18 maggio. I gruppi si possono iscrivere inviando mail con i nominativi dei partecipanti a info@5cascine.it o telefonando a 3898879430. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.5cascine.it/2016/03/01/regolamento/

Grazie alla partecipazione degli iscritto l’organizzazione destinerà il contributo (al netto delle spese) a favore di Dudù for You Onlus per la ricerca sui tumori rari e per il sostegno di iniziative in ambito oncologico. Potete trovare tutte le informazioni su www.dudu4youonlus.com o sulla loro pagina Facebook.

È previsto un spazio musicale con il live dei Cadregas, accompagnato da stand gastronomico con salamelle, tomini, insalata di riso, bibite e birra alla spina. È possibile prenotare un tavolo contattando il numero 3804920026 o la mail info@5cascine.it.