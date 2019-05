Nuovi hotspot wi-fi in città grazie ai bandi dell’Unione Europea

Dopo tanti tentativi andati a vuoto, finalmente Busto Arsizio entra nell’era di internet con l’installazione di nuovi hotspot wi-fi, grazie ai bandi europei.

L’assessore all’Attrazione risorse Paola Magugliani comunica che l’Amministrazione comunale ha vinto il bando europeo “WiFi4EU” per l’installazione di un sistema di hotspot wi-fi negli spazi pubblici cittadini.

Il Comune riceverà 15.000 Euro, come altri 3.400 comuni nei 30 paesi europei che hanno partecipato al bando (Stati membri dell’UE, Norvegia e Islanda) che ha un budget totale di 51 milioni di euro.

Il progetto predisposto dagli uffici comunali prevede che gli hotspot saranno installati in punti di grande passaggio e interesse, come palazzo Cicogna, il museo del tessile, i Molini Marzoli, piazza Vittorio Emanuele II, alcuni parchi e piazze cittadine.

“Sono soddifatta dell’esito di questo bando che permetterà alla città di adeguarsi agli standard europei – afferma l’assessore – intanto stiamo lavorando alacremente anche ad altri bandi europei e non per reperire risorse per i lavori di ristrutturazione delle scuole e per il recupero e la valorizzazine delle ville Liberty, perché il nostro obeittivo è quello di rendere la città sempre più smart, moderna e tecnologica, senza dimenticare di salvaguardare il prezioso patrimonio architettonico e artistico cittadino. Speriamo di avere presto altre buone notizie”.