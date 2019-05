Oltre 18 milioni di euro per migliorare l’acqua varesina

Saranno investiti complessivamente 18 milioni e mezzo di euro nel settore idrico nell’area di Varese.

Lo ha annunciato Andrea Bighelli, amministratore delegato di Acsm Agam reti gas, la società che opera sul territorio in continuità con Aspem, nel corso di una recente presentazione agli enti locali.

L’azienda fa parte del gruppo Acsm Agam, l’aggregazione che dal luglio 2018, con A2A socio di riferimento e partner industriale, ha integrato le utilities di cinque province lombarde, fra cui quelle storicamente presenti nel comprensorio varesino. Proprio nel settore Reti, una delle quattro business unit in cui sono organizzate le attività, il Gruppo destina il 60 per cento dei 568 milioni di investimenti indicati nel piano industriale.

Bighelli ha illustrato le attività svolte e quelle in programma, all’insegna della sicurezza e dell’efficienza degli impianti di distribuzione: sono 34 i comuni serviti in provincia di Varese (Acsm Agam reti gas acqua è presente anche nel Comasco), 67 mila gli utenti serviti in modo diretto su una popolazione complessiva di oltre 220 mila abitanti. Gli acquedotti gestiti hanno una estensione globale di 1.325 chilometri, ricomprendono 168 caselli di sorgente, 87 pozzi, 167 serbatoi ed accumuli, 92 centrali di sollevamento.

Gli interventi in corso e quelli pianificati tengono conto della particolare situazione climatica che ha interessato il paese nell’ultimo periodo. Anche se nel mese di maggio la piovosità è stata consistente, nei primi mesi del 2019 complessivamente si è registrato un deficit nelle precipitazioni del 75% rispetto alla media; tanto che in alcune aree della provincia varesina l’osservatorio nazionale ha rilevato un livello di siccità “severa”. «Acsm Agam reti gas acqua si è impegnata in uno scrupoloso monitoraggio, attuando manovre idrauliche volte al bilanciamento della disponibilità della risorsa distribuita – ha commentato – Il piano investimenti è dedicato in gran parte nel rinnovo delle condutture. Nel solo 2019 è prevista la sostituzione di oltre 12 chilometri e mezzo di tubazioni, saranno installati più di cinquemila contatori di nuova generazione».

In materia di efficientamento, i risultati già ci sono: «Basti per esempio considerare le dispersioni idriche che in Italia sono al pari al 41,9% e Varese sono attestate al 38,2%†– ha sottolineato Bighelli – Le ridurremo ancora, poiché il tema era e resta fra le nostre priorità».