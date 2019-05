Oltre 900 allievi per l’anno accademico dell’Unitre

In questi giorni si sta concludendo l’Anno Accademico 2018/19 di Unitre sede di Tradate. «La nostra Associazione si è confermata ancora una volta come una delle realtà più importanti della città – spiegano dalla direzione dell’associazione -; l’anno accademico appena concluso ha visto la realizzazione di circa 150 corsi nelle materie più disparate dalla Cultura Generale alle Lingue Straniere, all’Informatica, alle Discipline Motorie, al Ballo, ai Laboratori Pratici. Sono state inoltre organizzate delle Uscite Culturali in luoghi di interesse storico ed artistico, a mostre pittoriche, a spettacoli musicali e teatrali».

Hanno prestato il loro contributo circa 80 docenti, con un monte ore di lezione di circa 2800 ore con la partecipazione di oltre 900 allievi iscritti. «In particolare le iscrizioni hanno avuto quest’anno un considerevole incremento, superando per la prima volta quota 900. Anche la possibilità di iscrizione on-line dal sito ha riscosso notevole adesione, sopra le previsioni – proseguono -. Lo svolgimento delle attività è stato regolare con generale soddisfazione dei partecipanti. La continua attenzione agli aspetti economici della gestione ha consentito di confermare il buon equilibrio del conto economico, che fa guardare con fiducia al prosieguo delle attività negli anni a venire».

Nelle prossime settimane l’Assemblea dei Soci provvederà a ratificare l’andamento economico dell’Associazione e avvierà l’adeguamento dell’ordinamento al nuovo Codice del terzo Settore. Nel week-end delle giornate di sabato 25 e domenica 26, si svolgerà la Mostra Annuale dei lavori realizzati nei Laboratori, che verrà allestita presso la sede dell’UNITRE sita in via Mameli, 13 a Tradate negli orari 10-12 e 15-18.

Verrà inoltre presentato dagli allievi dei corsi di recitazione uno spettacolo teatrale nella serata di sabato 25 ore 20.30, presso il Cinema Teatro Grassi di Tradate, con ingresso gratuito.

Sono già in corso i preparativi del nuovo Programma Accademico per l’anno 2019/20, che prevede l’inserimento di ulteriori nuove iniziative; il programma dei corsi verrà presentato nel prossimo mese di settembre, cui seguirà l’apertura delle nuove iscrizioni.