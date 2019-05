Operazione “Piazza Pulita”, arrestati sindaco e due assessori di Legnano

Turbata legalità degli incanti, turbata libertà di scelta del contraente e corruzione elettorale. Manovre per collocare i proprio uomini in posti di potere, aggirando i concorsi pubblici di Legge. Tre concorsi truccati, nell’arco di cinque mesi.

Sono queste le accuse a carico di tre persone, arrestate dalla Guardia di Finanza di Milano nel quadro dell’operazione “Piazza Pulita” coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

In manette sono finiti il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus (Lega) e l’assessore e vicesindaco in quota Forza Italia Maurizio Cozzi. La terza persona arrestata è Chiara Lazzarini, assessore ai Lavori Pubblici nominata da pochi mesi.

A Fratus sono stati concessi gli arresti domiciliari così come all’assessore Lazzarini. In carcere invece Cozzi, che ha la delega al Bilancio. Undici complessivamente sono gli indagati.

Arresti Legnano, trei concorsi manipolati

Una riguarda una consulenza contabile per Europaservice (società partecipata da vari Comuni dell’Altomilanese) ed è contestata al solo Cozzi.

Una seconda turbativa riguarda il concorso per l’assunzione del dirigente sviluppo organizzativo del Comune di Legnano, che vedrà l’assegnazione «a Barbarese Enrico», concretizzatasi a fine 2018. È contestata a tutti e tre gli indagati.

A tutti e tre è contestato poi anche il terzo episodio, per la nomina del direttore generale di Amga spa, la capofila delle partecipate legnanesi.

La corruzione elettorale è contestata al solo sindaco Fratus: avrebbe nominato un consigliere di Aemme Linea Ambiente (che serve moltissimi Comuni della zona e oltre, fino a Magenta e Gallarate), in cambio dell’appoggio al secondo turno da parte di un altro candidato.

Cinquanta gli uomini della Guardia di Finanza impegnati dall’alba.

LegnanoNews scrive che le fiamme gialle hanno eseguito in mattinata controlli e perquisizioni negli uffici comunali di Legnano e in diverse sedi di società partecipate dal Comune. Perquisizioni sono state effettuate anche a Milano, in una società privata.

Il video integrale della conferenza stampa in Procura a Busto Arsizio:



Legnano: la crisi politica a marzo

L’amministrazione comunale di Legnano non vive da mesi una situazione tranquilla. La giunta è caduta il 29 marzo dopo essere stata sfiduciata dalla metà dei consiglieri comunali, ma la crisi era stata ricomposta grazie all’intervento del difensore civico regionale Carlo Lio sfruttando il fatto che non tutti i consiglieri comunali si erano dimessi contemporaneamente.

La crisi a Legnano partì da un rimpasto di giunta nel quale l’assessore alla Cultura Franco Colombo si dimise in contrasto con Fratus, mentre l’assessore ai Lavori Pubblici Laura Venturini fu “defenestrata” per far posto a Chiara Lazzarini.

(ultimo aggiornamento giovedì 16 maggio ore 12.09)