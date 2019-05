Opere olografiche raccolte nel museo virtuale: gli studenti celebrano Leonardo

Le opere di Leonardo rivivono nel museo “olografico” realizzato dagli aspiranti geometri

Si chiama LeoCraft’s Holos ed è un museo olografico delle più grandi e note invenzioni del genio Leonardo Da Vinci.

Il progetto consiste nella rappresentazione olografica delle opere di Leonardo partendo dalla creazione 3D delle sue invenzioni attraverso la piattaforma di gioco Minecraft.

Una piramiode olografica che proietta come ologrammi le invenzioni di Leonardo create dai Geometri della 2°A Costruzioni Ambiente e Territorio utilizzando MINDCRAFT , un gioco che all’ITET di Varese Daverio Casua è stato messo al servizio della didattica e usato in modo intelligente.

I ragazzi hanno creato un ambiente “su misura” all’interno della piattaforma di gioco per poter poi costruire da zero gli oggetti di Leonardo; dopo aver costruito l’oggetto 3D hanno realizzato il video 3D e poi trasformato i video stessi in video per ologrammi; questi sono stati poi proiettati in una piramide 3D ingrandita per l’utilizzo su tablet e assemblata.

Gli studenti sono stati coordinati nel progetto dalla Dott.ssa Debora Lonardi, docente di matematica e fisica.

Un lavoro mostrato in un apposito canale youtube che i ragazzi continueranno a gestire e ad arricchire.

Il canale è inserito anche nella nuova LEONARDOTECA (Polo Innovazione Digitale di VARESE )

LeoCraft's Holos YouTube Channel