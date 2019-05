Pallacanestro Varese e Attilio Caja, matrimonio fino al 2022

È ufficiale il prolungamento di contratto per Attilio Caja alla guida della Pallacanestro Varese. L’allenatore di Pavia, in biancorosso dal dicembre 2016 (dopo una prima esperienza tra febbraio e giugno 2015), ha firmato un accordo che si concluderà tra tre anni, al termine della stagione 2021-2022.

Un’estensione che era in predicato da tempo di divenire ufficiale e che rappresenta una scelta ben precisa da parte del club che, di fatto, ha investito in maniera pesante sul tecnico che pochi giorni fa ha compiuto 58 anni. Una continuità tecnica rara nel basket moderno dove raramente i contratti vanno al di là dei due anni.

Fino a questo momento, Caja ha ottenuto risultati importanti che le diverse edizioni della Openjobmetis che ha avuto a disposizione. In Serie A “Artiglio” ha diretto Varese in 89 occasioni (spalmate su quattro campionati) ottenendo 47 vittorie, il 52,8%. In due occasioni il tecnico ha ottenuto la salvezza partendo da situazioni difficili – sostituì prima Pozzecco e poi Moretti – mentre lo scorso anno arrivò ai playoff vincendo 16 partite su 30, lo stesso “score” avuto quest’anno quando però i biancorossi sono stati classificati noni per via della classifica avulsa.