Parere negativo del pm sulla richiesta di scarcerazione per Fratus, Cozzi e Lazzarini

Il parere del pubblico ministero Nadia Calcaterra è che le misure cautelari nei confronti di Gianbattista Fratus, Maurizio Cozzi e Chiara Lazzarini non debbano essere revocate.

Per il magistrato titolare delle indagini che hanno fatto crollare la giunta comunale di Legnano per una serie di concorsi pilotati in comune e nelle partecipate, non è ancora il momento e non bastano le dimissioni presentate da tutti e tre dalle rispettive cariche di sindaco, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici.

Ora toccherà al giudice Piera Bossi decidere sulle istanze di scarcerazione presentate dai legali. In base agli elementi raccolti durante gli interrogatori di garanzia e le dimissioni presentate dovrà valutare se sussistono ancora elementi che possano inficiare l’indagine e, quindi, confermare oppure revocare le misure emesse la settimana scorsa e che vedono Cozzi in carcere e gli altri due ai domiciliari.

Nel frattempo la giornata di oggi è stata caratterizzata dall’interrogatorio di Maurizio Cozzi da parte del pm. Iniziato questa mattina, alle 18 era ancora in corso.