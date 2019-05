Il Pd chiede la reazione delle istituzioni: “Contro un sistema tra affaristi e politica malata”

“Si prefigura il quadro di un sodalizio sistematico tra alcuni affaristi senza scrupoli e una parte malata della politica, volta ad alterare bandi, nomine e procedure urbanistiche”.

I vertici del Partito Democratico varesini prendono posizione al termine di una giornata convulsa che ha travolto il partito di Forza Italia in Provincia di Varese e aperto uno scorcio su un quadro politico uscito a pezzi dall’ordinanza dell’inchiesta milanese che ha spiccato arresti e mandati di restrizione per esponenti di spicco tra i forzisti.

“È l’ennesimo scandalo che colpisce il centrodestra in Lombardia e il maggior numero di custodie cautelari riguarda politici di Forza Italia in provincia di Varese – dicono dal partito -. Come Partito Democratico non intendiamo occuparci delle responsabilità individuali degli arrestati e degli indagati. Su quello lavorano forze dell’ordine e magistratura”.

Scrive il partito in un comunicato firmato dai parlamentari varesini Alessandro Alfieri e Maria Chiara Gadda, dal consigliere regionale Samuele Astuti e dal segretario provinciale Giovanni Corbo.

“Ci preme invece denunciare con forza e preoccupazione il quadro allarmante che emerge dalla lettura dell’ordinanza – dice il Pd -. Si prefigurerebbe un sodalizio sistematico tra alcuni affaristi senza scrupoli e una parte malata della politica, volta ad alterare bandi, nomine e procedure urbanistiche. Penalizzando professionalità di valore e imprenditori onesti. E ciò avviene in un territorio importante per lo sviluppo economico del nostro Paese”.

Il Partito democratico punta il dito anche all’interno delle contraddizioni della coalizione di centrodestra: