Il Pd varesino striglia la Lega: “Hanno condiviso il potere con Forza Italia ad ogni livello”

“Dopo vent’anni di accordi, alleanze, spartizioni di poltrone e affari (certamente leciti, almeno fino a prova contraria) la Lega di Matteo Bianchi e dell’eterno commissario Andrea Gambini si accorge con straordinario tempismo e meritorio acume che, forse, aver intrattenuto per due decenni rapporti strettissimi con un condannato come Nino Caianiello non è stata una mossa opportuna”.

Il Partito Democratico varesino, in una nota del segretario cittadino Luca Carignola e del capogruppo Pd in Consiglio comunale Luca Conte, attacca il partito di Salvini impegnato nel tentativo di ridefinire i rapporti che lo legano all’alleato di Forza Italia.

“Non solo – spiegano i due esponenti Dem -, la Lega varesina e varesotta rivendica ora una verginità ed una purezza cui nessuno può seriamente credere. Sulle conseguenze penali sarà la giustizia a pronunciarsi, ma la responsabilità politica di chi come la Lega nostrana ha per anni condiviso il potere ad ogni livello, Palazzo Estense compreso, con gli indagati e gli arrestati di questi giorni è un macigno che non si può tacere oltre”.