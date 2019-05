Piano City Milano arriva a Varese e porta Boosta, Bove e Longo

Piano City Milano, il festival di pianoforte che ogni anno dal 2012 trasforma la città di Milano in una grande sala da concerto, arriva per la prima volta assoluta a Varese. Tre gli appuntamenti speciali organizzati per domenica 19 maggio nella città giardino: uno dedicato a bambini e famiglie e due imperdibili concerti in cui il pianoforte sarà protagonista assoluto nello splendido scenario dei Giardini Estensi. Si consolida così, attraverso questa nuova iniziativa, la stretta collaborazione con Milano: per la prima volta i Giardini Estensi ospiteranno un evento milanese di successo che nel capoluogo lombardo coinvolge ogni anno migliaia di spettatori.

Il programma varesino prevede alle ore 11.00 l’esibizione “Piano Leggendo” di Daniele Longo presso il Teatro Santuccio: una iniziativa gratuita pensata per i bambini e le famiglie. Alle ore 18.00, ai Giardini Estensi, Ettore Bove ripropone anche a Varese il suo “Bohemian Rhapsody”, concerto omaggio ai Queen. Alle ore 21.00, sempre presso i Giardini Estensi, sarà invece la volta delbconcerto di Davide “Boosta” Dileo, co-fondatore dei Subsonica.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e anche in caso di pioggia si svolgeranno ugualmente presso la tensostruttura presente nel parco.

Piano City 2019

Oltre 50 ore di musica e 450 concerti gratuiti animeranno giorno e notte i molti centri di Milano e la sua ineguagliabile misura umana di quartieri, case, terrazze, grattacieli, parchi, giardini, cortili, gallerie d’arte e teatri. Un festival aperto e partecipativo che ruota anche quest’anno su due perni principali: il Piano Center della GAM per i concerti diurni e il Piano Center della Palazzina Liberty per quelli notturni.

Con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano con Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music & Art e Accapiù. Piano City Milano nasce nel 2012 in un momento cruciale per Milano, quando la città si riapriva ai cittadini e a nuovi influssi e sperimentazioni urbane e culturali, per diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. E da quest’anno tutto questo arriva anche a Varese.

Info e programma su: https://www.pianocitymilano.it/