Se i piccoli lettori incontrassero gli scrittori in classe

Se i giovani lettori potessero incontrare gli autori dei libri scritti per loro, e condividere con scrittori e illustratori storie e percorsi di lettura? Non un’ipotesi in realtà ma una proposta intitolata “Progetto scuole” e messa a punto dall’editrice Il Castoro. L’iniziativa sarà presentata giovedì 16 maggio alle ore 18 alla libreria Potere ai Bambini.

Il progetto è pensato per le scuole sia primarie che secondarie ed è strutturato e studiato per creare “un’occasione di incontro vero tra i giovani lettori e gli autori dei libri, accompagnato da una proposta ragionata di percorsi di lettura e di storie”.

L’incontro di presentazione è gratuito ed è rivolto principalmente a dirigenti scolastici, insegnanti e rappresentanti dei genitori che avranno modo di parlarne con la responsabile del progetto Cristina Caponeri, la redattrice Giusy Scarfone e la scrittrice Elisa Castiglioni.

Per info e prenotazioni contattare la libreria scrivendo a info@potereaibambini.it oppure 0332 1692199.