I Piccoli Musici Estensi di Varese nell’all-star dei giovani strumentisti lombardi

L’orchestra I Piccoli Musici Estensi di Varese sarà tra i protagonisti del grande concerto del XXI Franco Agostino Teatro Festival in programma venerdì 24 maggio alle 21 sul palco del teatro San Domenico di Crema, in provincia di Cremona.

I bambini della formazione musicale nata in seno all’Associazione ImmaginArte studiano con la metodologia Suzuki e l’orchestra è un punto focale del percorso sia in termini didattici sia in termini di socializzazione. La finalità di ImmaginArte è quella di promuovere un’educazione che si avvale del linguaggio musicale come pilastro e protagonista di una crescita individuale e collettiva.

Il concerto-spettacolo, con un centinaio di giovanissimi strumentisti da tutta la Lombardia in scena con il coordinamento di un team di professionisti, è intitolato Natura: «Un concerto, un evento speciale – spiega il direttore artistico del festival e regista della serata Nicola Cazzalini – per dire grazie alla Terra che è Madre, grazie alla Natura che osserva e regala un respiro che apre all’Infinito, grazie al Tempo che con il passare cadenzato delle sue stagioni muove lento ingranaggi invisibili. Natura è un concerto che racconta lo stupore della vita che ci circonda, è un racconto che riflette la bellezza del mondo e regala il modo più spontaneo di dire: ‘Grazie!’». Perché è proprio la gratitudine il tema della XXI edizione del Franco Agostino Teatro Festival, rassegna di respiro nazionale che sa far dialogare musicisti giovanissimi di diverse provenienze attraverso una narrazione teatrale che lega sapientemente la struttura della serata con poesia, leggerezza e desiderio d’incanto.

Diretti dai maestri Eva Patrini e Carlo Taffuri, sul palco, insieme a I Piccoli Musici Estensi di Varese ci saranno: l’Associazione Musikademia di Vanzaghello; la classe V della Scuola Primaria di Credera Rubbiano; l’Istituto Musicale “L. Folcioni” di Crema; la Junion Band Scandolara Ripa d’Oglio dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria e la Junior Band del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Ombriano. Le orchestrazioni sono a cura di Francesco Maria Ferrario.

Ma non sarà solo la musica a stregare il pubblico, perché sul palcoscenico del teatro di Crema saliranno veri e propri talenti della danza, della recitazione e dell’arte circense. Tra questi: L’Accademia di Danza di Crema; l’Associazione culturale I Guastafeste; la Compagnia Omphaloz e la Compagnia Teatroallosso; lo Spazio Circo Bergamo e gli Swingari.

Le coreografie sono affidate a Denny Lodi, mentre drammaturgia e regia, come detto, a Nicola Cazzalini. L’intera direzione musicale (oltre al ruolo di riferimento per l’orchestra) ai maestri Eva Patrini e Carlo Taffuri e il coordinamento del progetto a Irene Alzani. La serata, resa possibile dal contributo di Simecom e Consiglio della Regione Lombardia, è patrocinata dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona e dal Comune di Crema. Un grazie va anche alla Fondazione San Domenico per aver ancora una volta messo a disposizione la sala teatrale, come cornice perfetta per la serata conclusiva della XXI edizione. Durante la serata saranno raccolte libere offerte destinate alla Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti: prenotazione obbligatoria al numero 393/4716625 (con sms) o via e-mail all’indirizzo comunicazione@teatrofestival.it.