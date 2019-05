A piedi, in bici o in skate: la caccia al tesoro nel centro di Gallarate

Caccia al tesoro serale, per le vie di Gallarate. A piedi o in bici o in skate, come volete, basta che non ci sia motore.

Organizza Abitareleidee e l’appuntamento è per il 28 giugno alle 21.

«Per la partecipazione alla caccia al tesoro si richiede spirito sportivo, voglia di divertirsi e una dose di umorismo superiore alla media. Tutti i partecipanti riceveranno un premio, l’obiettivo della caccia al tesoro è divertirsi e animare in maniera differente il centro di Gallarate. La caccia al Tesoro si svolgerà a piedi o con mezzi alternativi NON a motore nel centro storico della città di Gallarate e si articolerà complessivamente in 7 prove così suddivise: 2 di intelligenza (risoluzione di enigmi, quiz); 3 di abilità (ricerca materiale, prove fisiche e di abilità di gruppo); 2 di foto/video (ritraenti uno o di tutti i partecipanti della squadra in un determinato luogo del centro storico mentre fanno quanto richiesto dalla prova)».

La squadra partecipante potrà essere composta da un numero minimo di 3 e massimo di 5 elementi; il numero massimo di squadre partecipanti è fissato a 10.

Il giudizio degli organizzatori è insindacabile

Chi imbroglia, litiga, non rispetta gli avversari e gli organizzatori viene escluso dalla competizione