Pioggia e buio non hanno fermato la “carica” dei Green Pistons

Il forte dilettante varesotto Franco Buzzetti e il “pro” cileno Benjamin Herrera sono stati i vincitori del Green Pistons 2019, la grande manifestazione di enduro di Cassano Magnago, giunta alla 20a edizione e presa d’assalto da tanti appassionati di ogni ordine e grado: oltre 200 quelli al via, nonostante il maltempo che ha condizionato la gara motociclistica.

Galleria fotografica Green Pistons 2019 4 di 9

Buzzetti, 37enne di Besnate, ha addirittura conquistato la graduatoria assoluta in sella alla sua Husqvarna precedendo di un soffio il pù giovane gallaratese Bellora (anch’egli Husqvarna) per una doppietta trionfale della Much Power Racing. Podio anche per un altro pilota della provincia, Roberto Gatti su Yamaha. Rispetto ai piloti professionisti, gli amatori hanno potuto godere di condizioni meteo e di luce migliori, visto che nel Trofeo Green Pistons i primi hanno preso il via con luce artificiale.

I “pro” si sono rifatti nel Trofeo Ilario Rustighini, la prova disegnata nella zona del carcere di Busto sulla quale Herrera (Beta ufficiale) ha superato di misura Matteo Cavallo, iridato a livello giovanile e portacolori (su Sherco) del CH Racing di Albizzate. Terza piazza per Andrea Bassi davanti a Scandella e – di nuovo – Bellora.

Ancora una volta, quindi, il Green Pistons ha offerto a tanti appassionati e specialisti la possibilità di misurarsi fianco a fianco, con la gradita presenza di alcuni campioni a rendere ancora più prezioso l’appuntamento cassanese. E la partecipazione massiccia è sempre il giusto premio per lo staff di organizzatori (Tiziano Marcolli, Mario Giani, Gigi Mari, Edo Gussoni Dario Colombo, Chiara Scandroglio, Giulia Giacomuzzo) che anche quest’anno hanno permesso a tutti di gareggiare in tutta sicurezza.