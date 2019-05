Pioggia sulla Festa delle Rose, rinviati gli eventi di domani

Come previsto il maltempo ha giocato un brutto scherzo al programma della Festa delle Rose di Induno Olona.

Questa mattina gli organizzatori – il Comune e la Pro loco di Induno con Asfarm – hanno deciso di rinviare gli eventi in programma per domani a domenica prossima, 19 maggio.

Sono confermati gli eventi di questa sera, la premiazione del concorso letterario “Racconti in Rosa 2019” e il concerto del Quintetto Veneto inserito nella stagione musicale “L’Albero delle note”.

Entrambi gli eventi si svolgeranno alle 21 non a Villa Bittinelli ma nel nuovo spazio polivalente di Asfarm in via Maciachini 9.