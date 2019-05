Tra pioggia e vento tutti al lavoro per la grande esercitazione di Protezione civile

Ieri la pioggia, oggi il vento forte, ma le condizioni meteo sfavorevoli, ovviamente, non hanno fermato i 150 volontari della Protezione civile, impegnati in questo fine settimana in una grande esercitazione a Cantello, specifica sull’attività di ricerca persone.

All’esercitazione hanno partecipato volontari di 30 gruppi territoriali di protezione civile che si sono esercitati nella ricerca a terra, anche con unità cinofile, e subacquea, coordinati da Matteo Villa, coordinatore della Protezione civile di Cantello, Calogero Rinaldo, coordinatore delle operazioni, e Giuseppe Chiarella, esperto di GPS in ambiente.

Prima delle esercitazioni sul campo, i partecipanti hanno seguito un momento di formazione e aggiornamento su attrezzature, tecniche e tecnologie per la ricerca di persone scomparse, che poi hanno testato sul campo. Teatro della parte subacquea il laghetto delle betulle in località Velmaio.