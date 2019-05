Porte aperte all’Osservatorio del Campo dei Fiori

Con l’arrivo della bella stagione riprendono gli attesi appuntamenti domenicali all’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” di Campo dei Fiori. Denominate “Giornate di Porte Aperte all’Osservatorio” sono occasioni imperdibili per visitare la struttura pensata, progettata e costruita dal professor Salvatore Furia e per approfondire tematiche sempre diverse nel campo dell’astronomia, della botanica, dell’ecologia, e della parte meteo-climatica e sismica.

Domenica 26 si terrà la prima di queste giornate: dalle ore 10 alle 16 l’Osservatorio sulla cima del Campo dei Fiori aprirà le sue porte in una giornata dedicata al nostro Sistema Solare. Saranno organizzati dei percorsi guidati lungo la strada di accesso all’Osservatorio, dove qualche anno fa sono stati installati, grazie ad un contributo della ditta BTicino, 11 pannelli con immagini e testi in italiano e inglese sui pianeti del Sistema Solare che, passo dopo passo, raccontano caratteristiche e curiosità dei nostri vicini di casa, fino ad arrivare al Sole, che segna il punto d’arrivo sulla cima della montagna, dove sorge l’Osservatorio. Il percorso guidato è tra l’altro usufruibile anche dai non vedenti, dato che i testi sono scritti anche in braille.

Il tema della giornata, i pianeti del Sistema Solare, è di indubbio interesse: fin dall’antichità gli uomini hanno infatti osservato e riconosciuto il transito dei pianeti nel cielo e la differenza di colore. Con l’avvento dell’osservazione del cielo effettuata tramite i telescopi, a partire dal 1600, e al successivo invio di sonde nel XX secolo ci si è accorti che i pianeti avevano molte altre peculiarità: le nuvole di acido solforico e i 100,000 vulcani di Venere, la morfologia accattivante del rosso Marte, gli attivissimi sistemi atmosferici di Giove, i suggestivi anelli di Saturno…e tanto altro ancora.

Le esperte guide dell’Osservatorio saranno presenti fin dalle ore 10 al cancello di ingresso della Cittadella per accompagnare il pubblico in un percorso guidato che toccherà tutti i pannelli fino ad arrivare all’Osservatorio, dove si potrà visitarne i vari padiglioni con i grandi telescopi che vengono utilizzati per la ricerca scientifica, osservare il Sole attraverso il nuovo telescopio solare e i più piccoli potranno cimentarsi in divertenti laboratori didattici.

La visita è gratuita e non è necessario prenotare. I visitatori dovranno trovarsi presso il grande cancello di ferro che segna l’ingresso del Giardino Botanico, dove verranno divisi in gruppi e da qui partiranno scaglionati durante tutta la mattina, dalle 10 alle 15,30. Il tratto da fare a piedi sarà circa di 1 km, in salita, su strada asfaltata. In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.

Per qualsiasi informazione ci si può collegare al sito della Società Astronomica: www.astrogeo.va.it o telefonare al numero della segreteria: 0332 235491.