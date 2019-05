Prestinoni: “Le associazioni sono il cuore della città”

«Le associazioni sono il cuore della città. Grazie a loro è possibile far vivere la comunità, grazie alla loro vitalità». Mauro Prestinoni è il candidato sindaco del Partito Democratico e della lista civica Noi Abitiamo Tradate e ha scelto di realizzare la sua intervista in diretta di fronte alla chiesa della Madonna delle Vigne di Abbiate: «In questo luogo ci venivo da piccolo a giocare, per me è un bellissimo luogo, simbolo di pace e serenità».

Consigliere comunale negli anni ’90, Prestinoni ha deciso di candidarsi come sindaco perché «mi piace Tradate e l’esperienza che ho fatto in questi anni lavorando in comune può essere utile per questa fase della vita cittadina». E ancora: «Il mondo della associazioni è una vera risorsa della città che va ascoltata e valorizzata. Sono loro che rendono unica la nostra comunità».