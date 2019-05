Prestiti Findomestic: richieste soprattutto piccole somme sotto i 5000 euro

Dati alla mano, è evidente come gli italiani, sempre in maniera più significativa, si rivolgano ad enti finanziari per poter ottenere dei piccoli prestiti utili a far fronte a spese improvvise o extra. Un nuovo elettrodomestico, una cerimonia da organizzare, l’acquisto di un’auto nuova o semplicemente una vacanza alla quale si pensa da tempo. Dover rinunciare a spese extra è sempre stato all’ordine del giorno fino a quando queste nuove realtà hanno preso piede e richiedere dei prestiti personali senza grandi problematiche è diventato molto più semplice rispetto a tempi passati. Questo è stato importante per tutti coloro che si trovano a dover far fronte a diverse problematiche e cercano una soluzione rivolgendosi ad agenzie di credito.

Sono quindi tante e diverse le motivazioni che portano sempre più persone a richiedere un prestito personale inferiore a 5000 euro ad enti specializzati, in particolar modo a Findomestic, ente finanziario appartenente al gruppo BNL BNP Paribas e davvero molto vantaggioso rispetto ad altre realtà simili.

Requisiti necessari per richiedere un prestito

Rivolgersi a quest’agenzia è senza dubbio una soluzione pratica e sicura per ogni persona che abbia bisogno di ottenere un prestito. Le modalità di richiesta sono davvero semplici ed intuitive e soprattutto alla portata di tutti. Sono pochi i requisiti essenziali che quest’agenzia richiede: aver compiuto 18 anni di età ed avere meno di 75 anni, avere un reddito dimostrabile, essere cittadini italiani ed essere in possesso di un conto corrente, nel quale verrà versato l’importo richiesto.

È bene richiedere un preventivo online prima di stipulare il contratto, in modo da comprendere in maniera esatta e precisa quale sarà l’importo mensile da restituire in base al numero di rate prescelto.

Opzioni di prestito Findomestic

Per quanto riguarda i vari prestiti e i rimborsi, Findomestic ha pensato a diverse opzioni sia relative alle modalità di richiesta, che a quelle di rimborso. Andiamo però a vedere nello specifico:

Per quanto riguarda i pensionati o i dipendenti la soluzione di restituzione del prestito ricevuto più apprezzata, sembra essere quella relativa alla cessione del quinto. In pratica, l’agenzia Findomestic si occupa direttamente di prelevare dal conto corrente indicato dal richiedente una cifra mensile che, per legge, non va a superare un quinto dello stipendio o della pensione, proprio per andare a salvaguardare il tenore di vita di ogni singolo individuo. Questo particolare tipo di prestito è vantaggioso grazie al suo piano di rimborso che può arrivare fino a 10 anni e alle spese di intermediazione e gestione della pratica totalmente azzerate.

Quando la richiesta di prestito viene effettuata tramite lo specifico form online mediante firma digitale, i costi accessori al prestito sono quasi pari allo zero, istruttoria compresa. Questa scelta rappresenta quindi un vantaggio non indifferente, data comunque la semplicità di utilizzare il servizio online da parte di chiunque.

Poter sottoscrivere un prestito veloce con Findomestic, secondo quanto riportato su ilprestitoveloce.com, è possibile con la sottoscrizione di una carta di credito appartenente alla gamma a opzione revolving, della quale fanno parte “Carta Nova”, “Carta Aura”, “Aura Gold” o “Option Plus”. Proprio grazie a queste carte di credito sarà possibile utilizzare un pagamento a rate anche in periodi diversi. Si tratta comunque di un sistema che prevede tassi di interessi sul rimborso maggiori rispetto alle altre soluzioni precedentemente presentate.

È quindi bene valutare le varie opzioni possibili e scegliere quelle più adatte alle proprie necessità e ai propri bisogni, tenendo conto di tutte le variabili possibili e andando a scegliere le più vantaggiose sia in termini di rimborso che in base ai tassi di interesse che potranno essere appli